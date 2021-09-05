От Лиссабона до Владивостока: на ВЭФ презентовали Декларацию делового сотрудничества в Большой Евразии

Пресс-конференция в рамках ВЭФ-2021. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума состоялась презентация Декларацию делового сотрудничества в Большой Евразии. Подробнее об идее формирования единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока рассказали специалисты. Участие в пресс-конференции приняли посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Кирилл Барский, заместитель директора фонда «Росконгресс», декан гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Пруцких и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Тадзио Шиллинг.

Посол по особым поручениям Кирилл Барский. Фото: Милана СОКОЛ

14 апреля 2016 г. в Москве состоялась III Ежегодная международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос», которая проводилась при поддержке Фонда Росконгресс. В рамках конференции был представлен и подписан Московский меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности по продвижению идеи общеевропейской интеграции от Лиссабона до Владивостока, одним из учредителей которого выступил Фонд Росконгресс. За 2016–2021 гг. к меморандуму присоединился целый ряд бизнес-организаций и компаний.

За прошедшее время многое изменилось. Идея формирования единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока была расширена до континентального масштаба. В частности, Президент Российской Федерации В.В. Путин инициировал идею формирования Большого Евразийского партнерства – процесс, выгодный для участников всех интеграционных объединений мегарегиона: ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, АТЭС и др.

Поддерживая важную внешнеполитическую инициативу Президента Российской Федерации, Фонд Росконгресс совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации инициировал расширение положений Московского меморандума на пространство, охватываемое Большим Евразийским партнерством, и его переформатирование в новый документ.

В завершении презентации Декларации был представлен тематический сборник «Большое Евразийское партнерство – новые горизонты сотрудничества».