Во Владивостоке почти везде на сутки отключат холодную воду

Фото: Макеев Иван.

Большая часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». По данным ведомства, причиной отключений станут плановые ремонтные работы.

Так, в среду, 8 сентября, с 03:00 часов ночи воду отключат в домах по следующим адресам:

Анучинская, 3-41.

Короленко 20.

Майкова, 2-18.

Маковского, 44-250.

Плещеева, 7-71, 8.

пер. Маковского.

Персиковая.

Салтыкова, 6, 7, 9, 11.

Ст. «Лиман»;

Чайковского, 5-11, 12.

ВНС «Кирова»: пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155. Байдукова, 4, 4а, 4б, 6.

Белякова, 5а, 7а.

Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55.

Каспийская, 1-15.

Кирова, 5-49, 14-70, 112, 116.

Магнитогорская, 3-27, 4-28.

Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11.

Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а.

Чапаева, 4-26.

Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

ВНС «Иртышская»: Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30.

Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31.

Гамарника, 5-23.

Героев Варяга, 2-10, 7, 11.

Днепровская, 19, 98-В.

Днепропетровская, 15-57, 16-38.

Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50.

Иртышский пер. 5, 11.

Карбышева.

Корнилова, 15-23.

Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11.

Металлургическая, 1-27.

Мичуринская, 3-23, 23а, 4.

Невская, 33.

Постышева, 33-49, 36-42.

Тухачевского.

Ульяновская, 2-12/3, 7.

Уссурийский пер., 1.

Шошина.

ВНС «Некрасовская»: Авроровская, 24.

Аксаковская.

Аксаковский переулок.

Амурская, 1, 3, 3а, 4, 6.

Башидзе, 1а.

Бульварная, 15.

Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47.

Волочаевская, 25, 25а, 28.

Всеволода Сибирцева, 42, 46 ,59, 71, 77, 105.

Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 33, 35, 39а, 41, 48, 54.

Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54.

Державина, 3, 6, 7, 11-23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59.

Железнодорожная, 3.

Карамзина, 3, 5, 7.

Карьерный пер., 2, 5-9а.

Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29.

Красного знамени, 39-51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107-115, 119, 121.

Крылова, 58.

Ломоносова, 5 ст.2.

Луцкого, 16, 21.

Металлистов, 5, 5а, 11.

Московская, 1.

Некрасовская, 6а, 9-13, 29, 36-40, 46-58а, 51в, 53, 53а, 53б, 53в, 70-76а, 88, 88а, 90, 100.

Некрасовский пер., 1-21, 6, 18, 24-32.

Нерчинская, 2-10, 3, 10, 21-27, 32-58.

Огарева, 5.

Океанский проспект, 20-40, 41, 46, 48, 81-89, 92, 94, 97-109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123в, 129б, 131в, 133, 135.

Октябрьская, 2, 14-20а, 20ст.2.

Отлогая, 4, 6, 10.

Острякова, 1-7, 2-10.

Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6-44, 9, 13-19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58в, 59.

Пожарского, 3а, 5.

Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54-68а, 63-69а, 72.

Полонского, 7, 19, 25-33, 46.

Прапорщика Комарова, 19-35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53 ,54, 56, 62.

Союзная, 17, 19, 20 ,20а, 28, 28б, 32в, 36, 40.

Толстого, 5б, 5г, 23, 25, 27-37, 38 ст.2, 40а, 41в, 47.

Томская, 6, 17а, 19, 21.

Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а.

Суханова, 1, 1а, 2-8д, 5, 5а, 7, 7а, 11-13, 39, 63.

Уборевича, 13-21г, 20-30/37.

Уткинская, 9-15а, 16-20в, 21, 21а, 30-46, 52.

Фонтанная, 36/38-44, 47-61а.

Хабаровская, 2-24б, 7-19.

Шкипера Гека, 1-15/2, 2-12.

ВНС «Днепровская»: Первореченский район: пр. 100 лет Владивостоку, 1, 1а, 12-24, 30в, 36б, 52-56.

Фирсова, 1, 10а. Корнилова, 1, 15.

Невская, 37а, 39, 41. Камский пер. 1-5, 2, 4, 8, 9, 12-20, 26а.

Камская, 1, 1а, 1б, 3, 3б, 16.

Океанский пр-т.

Военное шоссе.

Деревенская.

Посадская.

Руднева.

Снеговая.

Выселковая, 8.

Амурская.

Мельниковская, 76-80, 101-119.

Алтайская, 3.

Бульварная, 15.

2-я Проходная.

4-я Проходная.

5-я Проходная.

1-я Круговая.

2-я Круговая.

3-я Круговая.

4-я Круговая.

3-я Северная.

Пр. Острякова.

Жигура.

Баляева, 3, 21-27.

Марченко.

Стрелочная, 2а, 3, 17, 17а, 19, 21а, 39.

Народный пр-т., 2-28б, 11-57.

Некрасовская.

Партизанский пр-т.

Гамарника.

Кубанская.

Иртышская.

Уральская.

Постышева.

Фирсова.

Колесника.

Южно-Уральская.

Завойко, 2-10.

Ильичева.

Нахимова.

Волховская.

Корнилова.

Невская.

Вострецова.

Печорская.

Днепровская.

Днепровский пер.

Камская.

Металлистов.

Неманская.

Фрунзенский район: Светланская, 3-5, 5а, 6а, 6б, 12, 13-17, 16, 18, 22/3, 23, 27.

Фокина, 10-16, 11-25.

Мордовцева, 3, 6-12.

Северо-Суйфунская.

Авроровская, 3-17, 24.

Октябрьская, 6-12, 13, 25, 27.

Амурская.

Пр. Острякова.

Хабаровская, 21-31, 22, 34а.

Хабаровский пер. 2, 3, 10.

Садовая, 12, 22-24, 25,27, 41а.

мыс Кунгасный.

мыс Чумака.

Анисимова.

Советская.

Лесной пер.

Комсомольская.

Партизанский пр., 3, 11.

пр.Красного Знамени, 2а, 21-37, 30-42.

Башидзе, 5, 6-16.

Московская, 11-15.

Алеутская.

Пограничная.

Авроровская.

Уткинская.

Пологая.

Семеновская.

Пр. Комарова, 4-18, 29/1.

Фонтанная, 15-21, 18-26, 31/2, 35.

Адм. Фокина, 16-26, 23-31.

Верхнепортовая, 1-15, 2-16.

1-ая Морская, 2, 4.

Ленинский район: Некрасовская.

Гоголя.

Пр. Красного Знамени, 66а.

Краснознаменный пер. 3-13, 4.

Пологая, 53, 53а.

Семеновская, 25, 27.

Уборевича.

Корабельная Набережная.

Фонтанная.

Лазо.

Адм. Фокина.

Почтовый пер.

Жертв Революции.

Володарского.

Достоевского.

Чехова.

Петра Великого.

Экипажная.

Пионерская, 1, 5, 6.

Луцкого, 8-12, 9-21.

Вс. Сибирцева, 3-15. 4-24, 25-37.

Мира, 16.

Гаршина.

Академический пер..

К.Шефнера.

Махалина.

Металлистов.

Мира.

Муравьева-Амурского.

1-я Матросская.

3-я Матросская.

5-я Матросская.

7-я Матросская.

Пушкинская.

Мехлиса.

Дальзаводская, 1, 2, 4, 5, 17-31.

Абрековская, 4-28.

К.Либкнехта.

Ивановская.

Новоивановская.

Ковальчука.

Карякинская, 1, 16-18, 19 -41.

Луговая, 1, 18-34, 21-39.

Горийская, 1-13, 4-6.

Горная, 3-19, 8, 24.

Трамвайная, 12-38.

Шепеткова.

Трудовые резервы.

Владикавказская.

Шкипера Гека, 10а, 16, 20-26.

1-я Флотская.

Куйбышева.

Ракетная.

Суханова, 1-3а, 20а, 32, 34а, 39.

Светланская.

Маньчжурская.

Славянская.

Тунгусская, 8-12, 11.

Стрелковая.

Стрелковый пер.

Приходько.

Карская 10.

Спиридонова, 25-33.

Горийская.

Громова, 2-14.

Саперная 30, 34.

ВНС «Казанская»: Авраменко.

Бестужева, 5, 6а, 8.

Верхнепортовая.

Импортная.

Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5а, 7, 9.

Керченская, 7-11.

Крыгина.

Лейтенанта Шмидта.

Леонова.

Лукоморье.

Морозова.

Паллады.

Парусная.

Перекопский пер.

Пестеля.

Полевая.

Пристанская.

Рейдовая.

Розничная.

Самарская.

Саратовская.

Севастопольская.

Симбирская.

Сипягина.

Софьи Перовской.

Станюковича.

Стрельникова, 3-9, 4-14.

Токаревская кошка.

Чернышевского.

Ялтинская, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 12, 14, 16а, 18.

Ярославская.

Отключения продлятся до 03:00 часов утра четверга, 9 сентября.

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