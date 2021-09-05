Безвозмездно. Во Владивостоке ищут парня, обронившего на тротуаре крупную сумму

Фото: Тимофеева Ксения

Необычное объявление появилось накануне в социальных сетях. Неизвестный сообщил, что нашел на тротуаре крупную сумму денег. Однако удивляет другое: доброжелатель разыскивает владельца пропажи и готов безвозмездно вернуть банкноты растеряше.

Известно, что «куш» житель Владивостока «сорвал» на Партизанском проспекте, 44а. В сумме на тротуаре валялись 16 950 рублей, а обронил банкноты парень, бежавший в сторону Инструментального завода. Деньги немаленькие, да и вообще неизвестно, для чего именно они предназначались. Вероятно, что их владелец очень расстроится, когда обнаружит пропажу.

Но есть в этой истории и хорошее: человек, нашедший деньги, готов безвозмездно вернуть их владельцу. Об этом он сообщил в одном из популярных новостных пабликов Приморья в «Инстаграм». Публикация, конечно же, вызвала резонанс среди пользователей Сети. Большинство комментаторов лишь посмеялось.

- Вранье. Ради лайков уже на все готовы, - пишут пользователи сообщества.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14