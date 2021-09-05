Уже на следующей неделе Приморье накроют дожди

Фото: Килькин Артем

Начало сентября радует приморцев по-летнему теплой погодой. Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют изменения. Об этом сообщает «Примгидромет».

В первый рабочий день недели, 6 сентября, погода в Приморье будет солнечная, но со слабым ветром. Ночью температура воздуха понизится до +11 градусов тепла, на побережье до 17 градусов. Днем будет также тепло – до 29 градусов со знаком плюс.

Уже на следующие сутки ситуация не кардинально, но изменится. Атмосферное давление понизится, большую часть суток пройдет без дождя. Осадки ожидаются лишь во второй половине дня, но это неточно. Ночью станет чуть теплее, а вот днем наоборот похолодает на 1 – 3 градуса.

К середине недели регион окажется во власти фронтальных разделов: местами пройдут дожди, больше всего достанется западной части Приморья. Минимальная температура воздуха в пределах +8…16 °С, максимальная +18…+25 °С.

В дальневосточной столице понедельник будет солнечным, температура ночью +15…+18 °С, днем +22…+25 °С. Затем облачность увеличится до значительной, может пройти небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер. Ночная температура существенно не изменится, дневная понизится до +19…+22 °С.

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