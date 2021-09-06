Полицейский помог беременной шестым ребенком во Владивостоке

Сотрудник "под музыку" оперативно подвёз роженицу Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке молодой человек, полицейский, помог женщине добраться до роддома. Сотрудник стремительно завёл автомобиль и «под музыку» сирены довёз гражданку до места, т.к. субботним утром дороги были перегружены из-за Восточного экономического форума. Скорая не успевала к схваткам.

Благодарность женщина разместила в популярном паблике Инстаграм.

«К сожалению, скорая не успевала добраться, вызвали такси. Так как роды были 6-ые по счету, все развивалось весьма стремительно», - пишет роженица.

Спустя три часа с начала первых схваток женщина родила девочку весом почти 4 кг.

Мама отметила, что все удачно сложилось благодаря расставленным всюду нарядам полиции. Также она благодарит акушерок за чуткость и такт.

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