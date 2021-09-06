У приморцев остался последний день на то, чтобы посетить уникальный «Поезд Победы»

Поезд Победы во Владивостоке. Фото: Елена Дорофеева

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Участники экскурсии надевают наушники, и голос «машинистки паровоза» девушки Лидии, озвученный актрисой Екатериной Гусевой, ведет вас от экспозиции к экспозиции, из вагона в вагон. Мирное время, последние часы перед войной, фронт, блокада, концлагерь, санитарный вагон, победа и возвращение домой. А кроме голоса экскурсовода в наушниках аудиогида посетители слышат звуки боев снаружи вагонов. Создается полное ощущение того, что едешь в военном поезде…

Добиться реалистичности помогают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей. Прототипом Лидии стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

«Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войне и погружает посетителей в реалии военного времени. Через лица героев авторы проекта пытались передать собирательный образ поколения победителей», – уточнила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Сегодня Приморье уделяется большое внимание патриотическому воспитанию и сохранению истории. В том числе и благодаря государственной программе «Патриотическое воспитание граждан» на 2020-2027 годы. Поэтому приморцы получили в дни окончания Второй Мировой войны посетить выставку «Поезд Победы».

Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта – поездпобеды.рф. После регистрации на электронную почту придет пригласительный билет. Планировалось, что музей военной истории «Поезд Победы». Он будет работать во Владивостоке по 6 сентября, так что у горожан и гостей города остался последний день, поспешите, но заранее узнайте условия посещения на сайте.

На платформе перед передвижным музеем развернута палатка «Армии России» с тематической сувенирной продукцией и угощениями.

Справка

Свое путешествие передвижной музей начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. За это время он преодолел свыше 40 тысяч километров. Владивосток стал 68-м городом, а Приморье – 45-м регионом в маршруте на карте движения «Поезда Победы». Уникальную экспозицию посетили уже более 190 тысяч человек.