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Владивосток6 сентября 2021 13:10

Львица-альбинос родила котят в приморском зоопарке

Малышей вскоре придется отделить от мамы
Руслан НОВИКОВ
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В зоопарке у львов два "племени": белые и обычного окраса шерсти

В зоопарке у львов два "племени": белые и обычного окраса шерсти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото малышей белой львицы Луны и ее саму запечатлели в приморском зоопарке. Львица-альбинос родила совсем недавно: на кадрах видно, с каким трепетом она относится к малышам. Снимки опубликовал инстаграм-аккаунт зоопарка.

Всего у Луны три львенка: все обычного окраса. Поэтому, когда котята немного подрастут, их переведут к таким же львам, об этом сообщили в комментариях поста:

– Потому что они вырастут, самки переедут к другим львам, а белые самцы не примут чужих львят, – рассказали сотрудники парка.

В комментариях приморцы поздравляют маму:

«Какой богатый год на потомства! Хвостикам – вкусного молочка, Мамочке – спокойствия!».

Белая львица Луна Фото: @lionspark.ru

Белая львица Луна Фото: @lionspark.ru

Маленькие львята Фото: @lionspark.ru

Маленькие львята Фото: @lionspark.ru

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