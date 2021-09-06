Мужчины Приморья умирают чаще женщин

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Приморье изменились демографические показатели. С января по июнь 2021 года число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. В прошлом году этот же показатель составил 1,5 раза. Это 14799 умерших: 16 на 1000 человек населения, об этом рассказали в Приморскстат.

Всего за период умерли почти 8 тысяч приморских мужчин. Женскую смертность это превысило на 9,5 процента. Более того, мужская смертность увеличивается. В первом полугодии прошлого года количество смертей мужчин превышали женскую смертность лишь на 8,5%.

Количество смертей среди младенцев до года снизилась: 5,3 ребенка на 1000 родившихся. В прошлом году показатель составлял 5.5.

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