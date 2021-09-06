Направлено 768 миллионов: в приморском Надеждинском районе отстроят больницу

Новые больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая районная поликлиника заработает в Вольно-Надеждинском селе Приморья в 2025 году. Строительство будет вестись в рамках программы модернизации первичного звена. На «ренессанс» медицинского дела в районе направлено 768 миллионов рублей: деньги пойдут на строительство больницы и ремонт отживших своё поликлиник. Об этом сообщило правительство Приморья.

Цифры оптимистичные: больница займет более 9 тысяч квадратных метров, она рассчитана на 38,5 тысячи человек. Четыре бригады медпомощи и 106 коек.

«Финансирование строительства заложено на пятилетний период. Основные виды работ придутся на 2023-2025 годы. Но уже в этом году выделены средства, ведутся разработка проектно-сметной документации, изыскательные работы», – прокомментировали в ведомстве.

Надеждинская центральная районная больница получит 11 санитарных автомобилей, которые будут использоваться для доставки медицинских бригад на дом к пациентам, плановых пациентов в поликлиники, в том числе в соседние районы, для проведения диагностики или на прием к узкому специалисту.

Около 55 миллионов рублей предусмотрено на ремонт поликлиник Надеждинского района по адресам: поселок Раздольное, улица Котовского, 1г, поселок Тавричанка, улица Лазо, 3а, поселок Новый, улица Ленина, 13. На эти цели предусмотрено 55,3 миллиона рублей. Срок проведения работ – 2021-2023 годы.

Напомним, ремонт медучреждений и строительство новый проводится благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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