Аквапарк построят во Владивостоке на Русском острове

Аквапарк Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава «Корпорации Туризм.рф» Сергей Суханов подписали соглашение на полях Восточного экономического форума 2021. Оно подразумевает совместное развитие туризма в Приморье: включая строительство аквапарка на Русском.

«Помимо этого, мы подписали соглашение о развитии конкретного комплексного проекта на острове Русский. Это аквапарк с торговой улицей, магазинами, фудкортами, гостиницами, шале на 260 мест. Он станет дополнением к действующему здесь Приморскому океанариуму и местом притяжения туристов, даст старт новому туристическому кластеру, который мы планируем развивать на острове», – уточнил Сергей Суханов.

Кожемяко, в свою очередь, отметил «фрагментарность» создания туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, такой государственный институт развития как «Корпорация Туризм.РФ» поможет краю в системном обновлении привлекательных точек туризма.

Стороны планируют совместный выбор наиболее востребованных у туристов направлений, чтобы развивать их в Приморье.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ в декабре 2020 года. Основная цель деятельности корпорации – создание инфраструктуры для развития внутреннего и въездного туризма в России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14