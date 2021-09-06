В Приморье задержали убийц краснокнижных кошек

Амурский тигр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае задержали браконьеров, подозреваемых в убийстве амурских краснокнижных тигров. Два жителя Лазовского района продавали части тел иностранцам. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил центр «Амурский тигр».

Работы по розыску и поимке вели сотрудники ФСБ.

– Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Лазовского района Приморского края во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятые объекты животного мира передали на экспертизу в центр «Амурский тигр», - говорится в сообщении.

Фото: @amurtigercenter

Также выяснилось, что организованная преступная группировка далеко не первый год незаконно убивала полосатых, чтобы продавать ценные части тигров иностранцам. По уголовному делу по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных» подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.

По итогам мониторинга 2019 года на территории России обитает 580 особей амурского тигра. Все – подопечные центра наблюдения и помощи животным «Амурский тигр».

Фото: @amurtigercenter Фото: Михаил ФРОЛОВ

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