Мальчик сбежал из детсада и пешком прошел 4 километра по Владивостоку

Воспитанника детского сада искала полиция Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Один из воспитанников детского сада часто просился к маме, это были его первые дни в детском саду. Проблему инициативный малыш решил кардинально: 4-летний мальчик ушел «в самоволку» с прогулки. Ребенок прошел во Владивостоке четыре километра вдоль дороги, чтобы дойти до дома, сообщили пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Не досчитавшись одного из воспитанников, сотрудники детсада тут же приступили к поискам. Это не дало результата: привлекли полицию. Мальчика нашли сотрудники Госавтоинспекции в Первомайском районе, около популярного в городе ТЦ. Все разрешилось благополучно: противоправных действий в отношении малыша совершено не было, добавили в пресс-службе УМВД.

Материалы переданы для проверки в следственный комитет.

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