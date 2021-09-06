Маломобильные жители Приморья могут обустроить жилье за счет краевого бюджета

В бюджете края на нужды инвалидов в 2021 году предусмотрено почти 40 миллионов рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В регионе продолжает действовать государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. На меры соцподдержки маломобильных граждан правительство Приморского края направило почти 18 миллионов из краевого бюджета. На эти деньги люди с инвалидностью смогут компенсировать расходы на покупку специального оборудования, которое необходимо для комфортного жилья. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Выплата составит 400 тысяч рублей для граждан, которые хотят купить стационарные подъемники, ступенькоходы. При покупке и доставке пандусов из бюджета можно получить до 30 тысяч рублей. Компенсация на установку доводчиков и расширение дверных проемов внутри квартир и подъезда составит до 50 тысяч рублей.

Для людей с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

«Если в прошлом году компенсацию получили 65 человек, то за этот год уже 84 жителя края с инвалидностью воспользовались этой возможностью и снизили расходы на адаптацию жилья», - добавили в пресс-службе.

Оформить компенсацию можно через социальный портал Приморского края. За помощью в подаче заявления можно обратиться и в информационно-ресурсный центр «Опора». Телефоны и адреса центра размещены на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

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