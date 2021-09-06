Вживлять чипы в организм научатся во Владивостоке

ДВФУ запустит инвазивный центр Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета создадут центр инвазивных технологий. Там будут изучать процессы чипирования и проводить научно-исследовательские работы. Соглашение подписали ДВФУ и Дальневосточный фонд высоких технологий на полях ВЭФ. Об этом сообщили РИА Новости.

Ресурсный центр инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики будет комплексом: там будут проводить операции, реабилитацию пациентов. Глава ДВФТ Руслан Саркисов планирует запустить центр в течение года.

Объем финансирования составил около 350 миллионов рублей.

– Это может быть стартом для создания здесь международного кибертехнического кластера на острове Русском, – сказал Саркисов.

Технологии, которые разрабатываются в центрах кибернетики и инвазии, могут помочь людям с нарушениями нервной системы, например, людям с фантомными болями.

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