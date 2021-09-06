Бродячие псы повадились пить и охлаждаться у сухого фонтана в центре Владивостока

Фото: @irecommend_vdk
В социальных сетях обсуждают снимки возле сухого фонтана – лохматые бездомные повадились посещать новое место отдыха. Для бродячего пса в жару у фонтана все условия: и водопой, и кондиционер.
«Фонтан притягивает не только людей», - подписал автор фото.
Многие пользователи отметили, что для четвероногих это большая удача и выгонять их не нужно. Некоторые в комментариях опасаются бездомных собак, в основном, страх связан с большим количеством детей у фонтана.
«Это тоже дети. Все горожане радуются и люди, и животные», «И пушистики рады», «Животных надо любить и уважать. Кто кроме нас поможет им!?», - пишут приморцы.
«Воды не жалко. Главное, чтоб нужду не справляли!», - отвечают противники четвероногих.
Пользователи первой стороны в шутку отмечают, что псы уважают место своего купания и водопоя, в отличие от людей.
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