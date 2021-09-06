Дворец-борец. Владивосток обзаведется центром боевых искусств

Единый комплекс совместит почти все виды популярных искусств борьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке построят центр боевых искусств, об этом договорились в рамках ВЭФ Газпромбанк, фонд «Стратегия будущего» и администрация города. В нем будут вести занятия дзюдо, айкидо, ушу, киукусункай, самбо и другими. Более того, в комплексе будут бассейны, спортзалы, а парковую зону обустроят в японском стиле.

Газпромбанк уточнил, что строительство продлится до 2023 года, а сумма инвестиций составит 2,3 миллиарда рублей.

«В микрорайоне Снеговая Падь сейчас нет крупных спортивных объектов, поэтому такой центр боевых искусств станет настоящим подарком для жителей города, - отметил глава Владивосток Константин Шестаков. - В перспективе комплекс может стать базой для проведения соревнований международного уровня во Владивостоке, а также местом для подготовки спортсменов со всей России к предстоящим соревнованиям на территории Азиатско-Тихоокеанского региона».

Глава фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов добавил, что восточные единоборства – глубокая философская традиция, единство тело и души. Поэтому, по словам президента фонда, это инвестиция в развитие общества.

Сейчас места для занятия боевыми искусствами во Владивостоке рассредоточены. Основным курированием направления занимается Приморская федерация боевых искусств, тренировки проходят в различных учреждениях и спортивных комплексах города. Другие занятия организовывают частные предприниматели, спорт-клубы и тренеры.