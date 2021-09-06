Полицейские задержали инстаграм-блогера, который зацепился за поезд в Приморье

21-летний блогер из Ижевска путешествовал не один. Фото: Российские железные дороги "РЖД" || vk.com

В Приморье сотрудники полиции задержали инстаграм-блогера из Ижевска, который путешествует по стране нелегальным и оригинальным способом — он запрыгивает в грузовые вагоны поезда, непредназначенные для перевозки пассажиров. Юноша записывает это на видео и выкладывает в соц. сеть.

Блогер колесил по России вместе со своим приятелем, с которым они, как выяснилось позже, познакомились во Владивостоке и вместе решили отправиться в Ижевск через Хабаровск. Однако, полицейские задержали только 21-летнего блогера, который находился один в вагоне.

Установлено, что ранее юношу ловили в подобных вагонах уже девять раз. При этом выписывались и штрафы. Однако, молодого человека из Ижевска это не останавливает, и он продолжает экстремально путешествовать по городам России, ища единомышленников.

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