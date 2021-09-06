Во Владивостоке появилась парковка с искусственным интеллектом

Сообщается, что автомобилистам теперь станет комфортнее. Фото: Архив "КП"

С 4 сентября во Владивостоке стартовал новый проект — интеллектуальная парковка. Пока она работает только на Матросском бульваре, однако, после тестового запуска, ее могут внедрить и в других местах. Об этом сообщили в правительстве Приморья.

Парковка нового поколения работает при помощи искусственного интеллекта. Программа сканирует номера автомобилей и распознает их. Нововведение предназначено для того, чтобы заменить парковщика, который вручную открывал бы шлагбаум, принимал оплату и в целом обслуживал парковочные места. Теперь эту работу взвалили на плечи системы.

Искусственный интеллект также способен затрубить тревогу, если обнаружит автомобиль, который припарковался нелегально. Помимо этого, интеллектуальная парковка контролирует скоростной режим, следит за количеством свободных мест, предоставляет услуги резерва и бесконтактной оплаты.

— Полагаю, что проект достойный. Хочется видеть побольше подобного в нашем регионе. В Приморье много автомобилистов — проект предназначен, в первую очередь, для их удобства, — рассказала председатель правительства Приморского Края Вера Щербина.

Проект разрабатывался администрацией Владивостока и южнокорейской компанией. Его внедрение и разработку других программ вынесли на обсуждение на Восточном экономическом форуме.

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