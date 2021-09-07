228 приморцев заболели Covid-19 за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные на 7 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые статистические данные по коронавирусу в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 7 сентября за сутки заболели 228 приморцев. С начала же пандемии подхватили вирус 63 892 человек.

Выздоровели за прошлый день всего 54 заболевших. Всего же заразу победили 56 882 жителя края.

К сожалению, ковид унес жизни трех человек. Всего от болезни скончались 1 070 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привит 392 391 человек.

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