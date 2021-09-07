Китайский циклон приближается. Приморье ждет нестабильная погода на неделе

Циклон повысит интенсивность волн Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптические ожидания текущей неделе переменчивы. Примгидромет сообщил, что погода будет разниться в районах из-за борьбы атмосферных разделов циклона и антициклона.

Сегодня, во вторник, атмосферные фронты китайского циклона пригонят дожди в западные и южные районы края. Ночью осадков не ожидается, существенно похолодает.

В четверг солнце вновь вернется в край. Максимальная температура повысится. Однако в пятницу новый китайский циклон внесет свои коррективы, ожидаются осадки, похолодание. Минимальная температура +8…+14 °С, на востоке +3…+7 °С, на южном побережье +15…+18 °С.

В ночь на субботу интенсивность дождей увеличится, во многих районах выпадут сильные дожди.

Во Владивостоке наиболее неблагоприятная погода предполагается во вторник и пятницу: облачно, возможен дождь и сильный юго-восточный ветер. Дневная температура +19…+22 °С.

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