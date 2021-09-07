Леса Приморья «оцифруют», чтобы защитить от браконьеров

За лесами Приморья будут тщательно следить Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На полях шестого Восточного экономического форума губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о готовности края перейти на уникальную систему – цифровую карту лесных насаждений «Лесвосток.рф». Об этом сообщило правительство региона.

Система уже «оцифровала» свыше 106 тысяч гектаров леса. «Лесвосток.рф» использует нейронные сети и снимки с космоса, чтобы регистрировать даже минимальные изменения в лесном рисунке.

Тестируют систему с весны 2021 года в Хабаровском крае и Забайкальском. Кожемяко считает, что «Лесовосток.рф» снизит количество «черных лесорубов».

Ранее в Минвостокразвития сообщали, что система «Лесвосток.рф» будет использована при создании банка лесных ресурсов на Дальнем Востоке. Соглашение подписали GreenBlue Management и Минвостокразвития.

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