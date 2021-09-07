Огромный жилой комплекс появится во Владивостоке «в кредит»

Строительство продлится до 7 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк ДОМ.РФ открыл для владивостокского подрядчика кредит размером в 22,3 миллиарда рублей. Сумма пойдет на строительство жилого комплекса «Новая Заря» во Владивостоке в районе Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе банка, добавив, что это крупнейший кредит среди займов застройщиков Дальнего востока.

— Это крупнейшая сделка в регионе не только для Банка ДОМ.РФ, но и для всего банковского сектора, который предоставляет проектное финансирование в Дальневосточном федеральном округе. Регион обладает значительным потенциалом наращивания темпов жилищного строительства, - добавил Банк ДОМ.РФ.

Жилплощадь развернется на 15 гектарах: их застройщик ( ГК «Восток Девелопмент») выкупил с аукциона в 2019 году. На ул. Гражданской, 7, планируется построить 8 кварталов переменной этажности от 4 до 16 этажей на 4175 квартир общей площадью 197,5 тысяч квадратным метров.

В рамках проекта будут также построены школы и детские сады, однако уже в рамках государственно-частного партнерства. Сдать ЖК хотят в несколько этапов, начнут с 2024 года. Завершат строительство в 2028 году.

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