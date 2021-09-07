Социологи выясняют, за кого собираются голосовать приморцы на выборах

Кому отдать голос на выборах 19 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Социологи Некоммерческого фонда «Исследования социально-экономических процессов» измерили уровень доверия к политическим партиям среди населения Приморского края. Опрос проводился 2-4 сентября 2021 года среди 1200 приморцев в 15 населенных пунктах края. Опрос — открытый, респонденты сами называли партии, за которые бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Госдуму и Законодательное собрание Приморского края состоялись в это воскресенье, стали бы Вы голосовать на этих выборах? Если да, то за какую партию?»

Исследование проводится на улице методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1200 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,5%.

Согласно результатам опроса, практически 34,5% приморцев проголосовали бы за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание Приморского края. Возможно, рост сторонников партии обусловлен поддержкой президента России Владимира Путина, который уверен в том, что «ЕР» сохранит лидирующие позиции в парламенте страны. Также, опрошенные отмечали, что множество полезных инициатив было выдвинуто именно единороссами. Проекты затрагивают борьбу с онкологией, заботу о демографии, социальную защищенность россиян, регулирование вопросов жилья и ЖКХ, образование, поддержку семей и пенсионеров. Социологи уверены, что доверие приморцев растет и благодаря активной работе кандидатов ЗС ПК от «Единой России» по программе партии.

На втором месте ЛДПР (12,2%), которая от эпатажной агитации переходит к классическим лозунгам. Партийцы предлагают реформировать парламентскую систему, сформировать губернии, вернуться к границам СССР через референдумы, а также запретить «русофобскую пропаганду». Эксперты подчеркнули, что избирателей смущает отсутствие привычно сине-желтой гаммы.

«Справедливая Россия - за Правду» (10,8%) чувствует себя уверенно и обещает россиянам отмену пенсионной реформы, введение зарплаты и стажа матерям, а также борьбу с принудительной вакцинацией. Специалисты уверены, что приезд во Владивосток Марины Ким и председателя фракции Сергея Миронова с обсуждением темы «Справедливый базовый доход» дает основания для роста партии в рейтинге.

За КПРФ, согласно этому опросу, собираются голосовать 10,5% жителей Приморского края. Тактика «против правящей партии» пока заменяет им собственную программу развития страны и региона. Социологи отмечают, что избиратель несколько дезориентирован и не видит, с чем позитивным идет во власть КПРФ.

Таблица №1. Распределение ответов на вопрос: «Если бы выборы в Госдуму и Законодательное собрание Приморского края состоялись в это воскресенье, стали бы Вы голосовать на этих выборах? Если да, то за какую партию?», %