ХК «Адмирал» сыграл самый провальный матч, пропустив 9 шайб от СКА

Фото: Пресс-служба ХК Адмирал

ХК «Адмирал» терпит поражение невской СКА. В последнем матче по хоккею приморцы пропустили девять шайб, в то время как армейцы с Невы – всего две (9:2 в пользу питерских). Игра прошла в рамках регулярного чемпионата в Санкт-Петербурге, сезон начался первого сентября. Матч между СКА и «Адмиралом» — 27-я игра турнира.

В «Адмирале» сообщили, что игры с питерской СКА всегда даются тяжело. Действительно, это уже шестое поражение команды в матче с Невой. Новичок «армейцев» Михаил Воробьёв показал класс, Воробьёв в первой же смене показал, что он готов к перезагрузке карьеры в СКА — он дважды бросал в ближний угол ворот Ивана Налимова (Адмирал), попав со второй попытки.

Фалылзянов вышел вместо Метальникова в Адмирале, а Калетник метнулся с Букартсом.

— Комментарии излишни: счёт на табло. То, что мы хотели показать, у нас немного получалось только во втором периоде. Мы хотели играть активно. Минуты три смотрелись неплохо, но первый бросок по нашим воротам — гол. И всё разрушилось. Оборона была похожа на проходной двор, - сообщил тренер Адмирала, Александр Андриевский.

Последние три гола СКА – на счету Мичкова и Марченко. Со стороны «Адмирала» шайбу смогли закинуть Саюстов и Ушенин.

Команда, по заверениям «Адмирала», планирует двигаться дальше, а про «кошмар в Петербурге» – поскорее забыть.

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