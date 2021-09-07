Центр Владивостока могут избавить от автомобилей

Губернатор Приморья высказался об ограничениях и решениях Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток постепенно снабжает дороги отдельными полосами для общественного транспорта. Выделенные полосы для автобуса в центре могут появиться уже в 2022 году. Об этом заявил Олег Кожемяко в ходе форума «Андреевский город», добавив, что движение по центральным улицам и вовсе планируют перекрывать в выходные. Видеозапись глава края опубликовал в Инстаграм.

В отрывке губернатор Приморья отвечает на вопрос местной жительницы о пешеходных сетях.

– Нельзя все взять и обрубить, например, запретить ездить автомобилям. Мы сейчас заключили контракт, и он уже начал реализовываться. Это концессия с компанией «Вессолинк» под названием «Цифровое Приморье», - ответил глава края.

Владивосток Кожемяко ласково назвал городом, в котором хочется жить и работать. Для этого, по его словам, скоро сдадут в эксплуатацию несколько парковок близ центра города. Тогда в выходные дни в районе удастся минимизировать количество машин.

Форум «Андреевский городок» - молодежный форум образования, проводится в Приморье с 2006 года.

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