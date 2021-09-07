«Взрослая» поликлиника появится в Большом Камне

Кожемяко встретился с работниками "Звезды" Фото: Правительство Приморского края

Поликлиника для лечения взрослого населения появится в Большом Камне в Приморье, об этом заявил Олег Кожемяко на встрече с работниками «Звезды», судостроительного комплекса. Этот завод – градообразующее большекаменское предприятие.

Глава Приморья отметил, что медицинской сферой города заведует Федеральное медико-биологическое агенство, из-за этого краю в медицину вмешаться сложно. Однако в городе уже работает детская поликлиника, подотчетная приморскому министерству здравоохранения.

– Без качественного здравоохранения не обойтись. Поэтому принято решение построить поликлинику для взрослых, – сказал Кожемяко. – Планируется также строительство стационара с роддомом.

Другие приоритеты в развитии города, по мнению главы Приморья, это благоустройство, ремонт дорог, транспорт и канализация.

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