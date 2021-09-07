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Общество7 сентября 2021 15:45

Во Владивостоке перекроют дорогу около СК «Арена Спорт» до 10 сентября из-за ремонта теплотрассы

Объездной путь будет через улицы Пушкинская и Всеволода Сибирцева
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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В городе начался массовый дорожный ремонт

В городе начался массовый дорожный ремонт

Фото: архив "КП"

Во Владивостоке перекроют дорогу неподалеку от СК «Арена Спорт» — на улице Володарского, 3. На данном участке проезжей части бригада ВПЭС будет ремонтировать теплотрассу.

Автолюбителям до 10 сентября придется объезжать эту территорию по улицам Пушкинской и Всеволода Сибирцева. Тем не менее, к спортивному комплексу проезд закрыт не будет.

Помимо этого, на улице 3-ой Строительной также перекроют проезжую часть. Объехать можно по соседней 2-ой Строительной улице. На перекрытой территории будут осуществляться аналогичные ремонтные работы.

В городе начались массовые ремонтные работы дорог. На улицах Владивостока меняют люки, устанавливают новые плиты, наносят новое асфальтовое покрытие и занимаются благоустройством тротуаров.

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