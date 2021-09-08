Синоптики признали это лето во Владивостоке самым засушливым за последние 40 лет

Дожди в августе прошли всего два раза за месяц Фото: Антон БЛОХИН

Синоптики Приморского края отметили, что погода в летом 2021 года была самой засушливой за последние 40 лет. Средняя месячная температура в августе составила +20…+22º, на севере края и северо- восточном побережье +17…+19 º. Это выше средних многолетних значений на 1,1-1,7º, сообщает Примгидромет.

Вторая декада августа, по информации синоптиков, оказалась холоднее – температура понизилась, средняя температура была на 1-3 градуса ниже многолетних значений.

Осадков за месяц на значительной территории края выпало 50 – 159 мм, что меньше среднего многолетнего количества и около него (39-109% от нормы). И только на восточном побережье края, от Рудной Пристани до мыса Сосуново, количество выпавших осадков превысило климатическую норму – 174-192 мм (121-193 %).

Дефицит осадков наблюдался и во Владивостоке. Выпало всего 38% от средней нормы осадков в августе – лишь 64 мм. Августовская засушливость – аномалия, которой не было 40 лет.

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