Быстрый рост производства в Приморье вывел регион на второе место в стране

Ослабление карантинных мер вновь подогревает интерес к общепиту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России за последнее полугодие. Приморье не испытывает проблем по многим критериям: стабильно растёт оборот промышленности, строительства, сельского хозяйства. Лучше всех себя чувствует общепит.

Индекс промышленного производства в Приморском крае в январе-июле 2021 года составил 130,7% к аналогичному периоду 2020 года. По этому показателю край занимает второе место среди всех российских регионов, где в среднем индекс увеличился на 4,4%, и первое место в ДФО, где рост составил 4,6%.

На 67,9% (максимальный рост в ДФО) регион превзошел собственные результаты по обороту общественного питания, который оценивается в 13,5 миллиарда рублей. Платные услуги населению выросли также на 17,4% в крае, это почти 93 миллиарда рублей (кстати, тоже первое место на Дальнем Востоке). Примечательно, что рост оптовой торговли не столь радужный – лишь +0,7%. Общий оборот составил до 578 миллиардов рублей.

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