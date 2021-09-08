Знаменитый осьминог на Русском острове во Владивостоке облюбовали девочки-гимнастки

Фото: @pacific_pole

Металлический осьминог на набережной бухты Аякс, который появился тут к ВЭФ как часть инсталляции Сахалинской области, продолжает привлекать внимание. В социальных сетях девушки-гимнастки опубликовали несколько фото с выставки "Улица Дальнего Востока". На кадрах девушки демонстрируют курбеты и висы как профессиональные спортсмены.

Фото: @pacific_pole

Металлическая статуя – центр притяжения для селфи и памятных фото, однако девушки для осьминога придумали самое неординарное применение. Гимнастки выступали на некоторых площадках ВЭФ, а фото с арт-объектом сделали в перерывах между репетициями.

Фото: @pacific_pole

Публикацию тепло приняли даже иностранные граждане, многие сравнили самих девушек и их гибкость с осьминогами.

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