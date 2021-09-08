Житель Уссурийска украл заросший травой гараж, думая, что он теперь ничей

Похищенный гараж вернули жительнице Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле 2021 года гараж пропал у 52-летней жительницы Уссурийска вместе со всем содержимым. Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний мужчина, сообщила пресс-служба УМВД по Приморью.

Розыск начался сразу после заявления женщины, она оценила ущерб в более чем 80 тысяч рублей. Подозреваемый после ареста признал вину. Он пояснил, что гараж приметил давненько, ведь по всему участку поросла трава. «Заброшенный» гараж мужчина вывез на эвакуаторе и продал за 40 тысяч рублей.

Теперь любителю «бесхозных вещей» судом назначены два года в исправительной колонии строгого режима.

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