«Ленд Круизер» встал на рельсы. В Приморье водитель внедорожника срезал путь

Обновленная электричка на Угловой. Фото: dpskontrol_125rus

В Артеме водитель японского внедорожника решил попробовать себя в роли машиниста. Автомобиль двигается прямо по железнодорожным путям от станции Угловой, видеозапись обсуждают в соцсетях.

На кадрах белый внедорожник неспешно едет вдоль рельсов. Автор видеозаписи водителя осудил, а вот некоторые комментаторы пытаются оправдывать: «Может, у человека ситуация экстренная, никто же не в курсе».

Нашлись и те, кто предостерег водителя: мол, автомобиль развалится от скачков на рельсах. Но другие патриотично парируют: это как бы «Крузак», и он должен ездить не только по рельсам.

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