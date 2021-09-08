Откуда взять людей, чтобы заселить первый город-миллионик в ДФО

Владивосток со Спутником станет городом-миллионником Фото: Сергей БАЛАНОВ

На Дальнем Востоке хотят организовать первый город-миллионик. Эта доля выпала на Владивосток. Планируется, что пристроенный к столице ДФО город Спутник на 300 тысяч человек поможет Владивостоку в этом. С аналогичной идеей выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: он считает, что таким должен стать сам Хабаровск. Эксперт, сотрудник ИКАРП ДВО РАН и ФНИСЦ РАН Светлана Мищук рассказала изданию «ФедералПресс», где же взять столько людей, чтобы заселить миллионик.

- Вопрос, прежде всего, упирается в демографию. Планы властей по решению демографической проблемы Дальнего Востока пока выглядят утопично. В Минвостокразвития заявили, что ожидают численность населения 10 миллионов человек к 2025 году. Будем честными: единственный вариант добиться такой цифры – присоединить к ДФО еще один регион. Например, Иркутскую область, - рассуждает Мищук.

Единственный путь, по ее словам, – миграция. А мигрировать на Дальний Восток жители России будут только с учетом льгот и преференций. Необходимо повысить и качество жизни.

- Надо, чтобы человек не просто приехал в ДФО заработать, но и захотел остаться тут жить. Более-менее реалистичным выглядит вариант взаимодействия властей с большими компаниями. То есть строится масштабное производство, куда начинают перевозить работников вместе с семьями. Однако есть ли такие возможности на Дальнем Востоке, есть ли для этого деньги – большой вопрос, - рассуждает эксперт.