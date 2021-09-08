В Приморье появилась новая авторазвязка

Проект пришлось корректировать под приморские особенности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая двухуровневая авторазвязка появилась в Приморье на трассе между Шаморой и Артемов, в районе игорной зоны. Губернатор региона Олег Кожемяко принял участие в торжественном открытии путепровода.

Именно с этой развязки начинается участок новой трассы-дублера в сторону Находки, которая будет полностью бетонной, четырехполосной, пройдет в обход населенных пунктов, и на ней не будет перекрестков и светофоров.

Пока трасса построена только до поселка Силинский. Сдать участок до деревни Царевка, то есть почти до Большого Камня, обещают уже в следующем году. Зато пока водители из поселка Силинский могут гораздо быстрее добираться до аэропорта или Владивостока.

– Объект сложный, пришлось применять много технических решений, выполнен большой объем строительных работ, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Свяченовский.

Напомним, что проект создали в 2013-2014 годах. С началом работ его пришлось корректировать, потому что технологии дорожного строительства оказалось невозможно применить к зонам морского побережья. Работы проводит компания «Трансстроймеханизация».

Глава Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил всех причастных к созданию новой развязки. Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья отметил важность данного проекта и выразил благодарность участникам строительства. Олег Кожемяко вручил Благодарственные письма сотрудникам компании: главному специалисту отдела строительного контроля Светлане Лисицкой, главному специалисту Александру Корзину, начальнику производственно-технического отдела Максиму Кобелеву, старшему прорабу Евгению Костоусову и прорабу Максиму Кузьменко. По предварительным расчетам появление автотрассы Владивосток – Находка – Порт Восточный снизит транспортную нагрузку на дороги Приморья и сможет принести в федеральный бюджет миллиарды рублей за счет обеспечения транзитных потоков.

После церемонии открытия развязки глава края осмотрел другие участки строящейся трассы и выслушал доклад руководителя дальневосточного филиала ООО «Трансстроймеханизация» Вадима Куринского о борьбе с оползнями и посадками грунтов. Олег Кожемяко также проверил ход работ по строительству мостов в районе Фокино. В компании «СПЕЦСУ», которая выполняет эту задачу, сообщили, что на следующей неделе откроют движение по мосту на 86-м километре.

- Проезд откроем, параллельно продолжим благоустройство территории возле него. Работаем еще на трех мостах в этом направлении, два из которых завершим этой осенью, – уточнил генеральный директор компании Иван Зайченко.

Работы проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы. Губернатор региона высоко оценил работу дорожных организаций, работающих на краевых магистралях.

- Мы видим, что у компаний появился горизонт планирования, они обновляют технику. Это «Трансстроймеханизация», которая отлично себя зарекомендовала не только в крае, но и в других регионах на крупных объектах, наше приморское «СПЕЦСУ» одновременно строит несколько мостов, ремонтирует значимые дороги, по-другому стал работать «Примавтодор», хорошие результаты у «ВСК», – подчеркнул Олег Кожемяко.