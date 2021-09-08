В Приморье благодаря сложнейшей операции спасли мужчину от ампутации ног

Тромбэктомия - сложная операция по удалению тромба Фото: Иван МАКЕЕВ

В городскую больницу Находки внедряют инновационные методы диагностики и хирургии. Ангиографический комплекс – оборудование, которое позволяет с высокой точностью найти патологии и поражения сосудов – и руки умелых медиков спасли пенсионера от тромбоза ног. Оплошность грозила мужчине ампутацией, сообщила пресс-служба правительства края.

– Острая ишемия является наиболее частой причиной инвалидизации, а в тяжелых случаях – смерти пациента. Классический открытый способ удаления тромба из магистральных артерий порой оборачивается рецидивами. Так случилось и с 60-летним мужчиной, доставленным в больницу с признаками острого тромбоза подколенной артерии. После первой операции требовалась вторая, - комментируют в хирургическом отделении горбольницы.

Медики провели обследование на ангиографическом комплексе. Эффект действий врача отражен на мониторах в реальном времени. Пациенту провели тромбэктомию – хирургическое удаление тромба вырезом с места образования.

В Приморье методом эндоваскулярной катетерной тромбэктомии прооперированы три пациента с острым тромбозом нижних конечностей. Операция длится около двух часов; и пациент на следующий день может быть выписан домой, в то время как при открытой операции больной вынужден находиться в стационаре несколько дней.

Пресс-служба правительства напоминает, что тромбоз может быть следствием перенесенной коронавирусной инфекции. После лечения врачи края рекомендуют пройти бесплатную диспансеризацию.

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