Интерактивная сказка, «город профессий» и мастер-классы: проект «Хрустальный мир» стартует во Владивостоке

Юных приморцев приглашают принять участие в добром мероприятии. Фото: vlc.ru

Ежегодный проект «Хрустальный мир», который уже стал доброй традицией во Владивостоке, стартует 15 сентября. Цикл мероприятий призван во время творческой активности устранить барьеры между детишками с особенностями здоровья и ребятами без недугов. Организатором выступает управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города. Принять участие в социальном проекте бесплатно могут юные жители края от 5 до 18 лет, единственное условие – предварительная запись.

Как рассказали в беседе с корреспондентом «КП-Владивосток» организаторы, записать детей можно по телефону 8-914-073-78-47, количество мест ограничено. Для удобства родителей на этом же номере есть WhatsApp, где создана специальная группа с анонсами.

Первое мероприятие в рамках «Хрустального мира» пройдет 15 сентября. В сквере Ветеранов на Вострецова, 4, ребят ждет увлекательное путешествие в сказочный мир. Вместе с Конем Юлием, Алешей Поповичем и Аленкой дети поучаствуют в интерактивной сказке, играх и разминке. Начало в 14:30.

В библиотеке «Бук» на Светланской, 55, также состоятся мероприятия «Рисуем вместе». Участники смогут создать общую большую яркую картину города. 22 сентября здесь ждут ребят от 5 до 10 лет, а 8 октября юных приморцев от 10 до 18 лет.

– Также в этом году участников проекта ждет цикл занятий в «Городе профессий», где ребята познакомятся, кто такой кинолог, ипполог, блогер, дизайнер одежды, гример, археолог, конструктор, разработчик игр, кибирнетик, программист микроконтроллера, электронщик и пилот квадрокоптера. Участников ждет увлекательная игротека «Играем вместе» и интересные экскурсии: обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе, иммерсивная экскурсия «Охотники за звуками». О месте и времени этого цикла мероприятий будет сообщаться дополнительно, – рассказали в администрации Владивостока.

Стоит отметить, что проект «Хрустальный мир» проводится в рамках муниципальной программы «Доступная среда». В силах каждого родителя привить правильное отношение своим детям к ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

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