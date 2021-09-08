Сети водоснабжения Фокино и Дуная ждет масштабная реконструкция

Кожемяко рассказал о новом водоводе на встрече с рабочими «ДальРао» Фото: Правительство Приморского края

Глава края Олег Кожемяко заявил, что сети водоснабжения приморских Фокино и Дуная подвергнутся реконструкции. Теплотрассы края ждут ремонта, часть участков близ Фокино – полностью заменят. Об этом сообщили в правительстве края.

Ветка Фокино и Дуная – одна из самых протяженных в Приморье (больше 40 километров). Частые аварии – не редкость для такого старого и длинного участка. Сеть реконструируют, потому что латать водовод бесконечно – невозможно. Всего будет проложено более 40 километров новых труб, доложил глава ЖКХ Приморья Владимир Бабич. Реконструкцию проведут совместно с концессионером (форма государственно-частного партнерства) в лице АО «ДРСК».

Как отметил губернатор, на время строительства запасутся водой, чтобы обеспечить комфорт жителям во время возможных аварий и плановых отключений.

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