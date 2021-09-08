Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток8 сентября 2021 11:29

Сети водоснабжения Фокино и Дуная ждет масштабная реконструкция

Заменить хотят одну из самых длинных водосетей края
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кожемяко рассказал о новом водоводе на встрече с рабочими «ДальРао»

Кожемяко рассказал о новом водоводе на встрече с рабочими «ДальРао»

Фото: Правительство Приморского края

Глава края Олег Кожемяко заявил, что сети водоснабжения приморских Фокино и Дуная подвергнутся реконструкции. Теплотрассы края ждут ремонта, часть участков близ Фокино – полностью заменят. Об этом сообщили в правительстве края.

Ветка Фокино и Дуная – одна из самых протяженных в Приморье (больше 40 километров). Частые аварии – не редкость для такого старого и длинного участка. Сеть реконструируют, потому что латать водовод бесконечно – невозможно. Всего будет проложено более 40 километров новых труб, доложил глава ЖКХ Приморья Владимир Бабич. Реконструкцию проведут совместно с концессионером (форма государственно-частного партнерства) в лице АО «ДРСК».

Как отметил губернатор, на время строительства запасутся водой, чтобы обеспечить комфорт жителям во время возможных аварий и плановых отключений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14