Более 700 школьников из Приморья побывали в иммерсивном музее «Поезд Победы»

Поезд Победы во Владивостоке. Фото: Елена Клименко

Более 700 школьников из различных муниципалитетов Приморского края побывали в уникальном «Поезде Победы». Выставка продлилась с 1 по 6 сентября во Владивостоке.

В региональном департаменте внутренней политики сообщили, что школьники приезжали из Владивостокского, Артемовского, Уссурийского и Лесозаводского округов, Надеждинского, Шкотовского, Хасанского районов, Спасска-Дальнего и Фокино.

- В музее «Поезд Победы» побывали дети из юнармейских движений, школ-интернатов, детских домов, многих образовательных и социальных учреждений Приморья. Они очень восторженно, эмоционально отзывались о выставке, говорили, что узнали много нового о Великой Отечественной войне, жизни солдат и обычных людей, оставшихся в тылу в то время, отмечали, что теперь им будет намного интереснее изучать историю, – рассказала заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Тем, кто не успел посетить первую в мире иммерсивную инсталляцию в движущемся вагоне поезда, в департаменте рекомендовали ознакомиться с виртуальным 3D-туром. Он проходит по девяти вагонам, в каждом из которых можно увидеть что-то новое: мирное время, последние часы перед войной, фронт, блокаду, концлагерь, санитарный вагон, победу и возвращение домой. Виртуальную экскурсию можно найти на официальном сайте музея – поездпобеды.рф.

Напомним, что передвижной музей начал свой путь с Белорусского вокзала в Москве еще в октябре 2020 года. Он преодолел более 40 тысяч километров, а Владивосток стал 68 городом в маршруте «Поезда Победы». С уникальной иммерсивной экскурсией познакомились уже более 190 тысяч человек по всей России. В Приморье выставка прошла в рамках реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» на 2020-2027 годы.