«Держу трусы, чтоб не свалились»: блогерша назвала Владивосток городом горных коз

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Девушка из Благовещенска с большим числом подписчиков в Инстаграме посетила Владивосток и оставила интересный отзыв о городе. В первую очередь Екатерина отметила сложность ландшафта в городе: даже со стройными формами и явной физподготовкой девушка испытала трудности.

- Держу трусы, чтоб не свалились. Единственный в мире человек, который схуднул в гостях у мамы. Мама тут не причем, это всё Владивосток со своим ландшафтом, предназначенным, скорее, для горных коз, чем для людей. Первые 3-4 дня жутко болели ноги и [попа], хотя я человек, считаю, тренированный и, за неимением личного транспорта, супер-мега-профи в пеших прогулках. Потом, конечно, пообвыклась, даже подкачалась слегка, - пишет путешественница.

Девушка отметила: с таким ландшафтом можно понять, откуда у приморских девушек такие стройные формы.

В комментариях жители Приморья реагировали по-разному. Кто-то осыпал Екатерину комплиментами, кто-то заметил, что девушки города передвигаются на своих машинах без трудностей.

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