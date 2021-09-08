Ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока, теперь вокруг фонтана

Во Владивостоке вновь открыли ярмарку Фото: Правительство Приморского края

В дальневосточной столице развернулась ярмарка «Приморские продукты» питания 8 сентября. Самозанятые, фермеры и дачники приедут и завтра, 9 сентября, сообщила пресс-служба правительства края.

Ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока, несмотря на то, что на ней теперь работает открытый на днях "сухой" фонтан. Палатки поставили по кругу, подальше от фонтана.

Фермерских палаток теперь не так уж и много

Открыл ярмарку «доступных» овощей и мяса Андрей Бронц, министр сельского хозяйства в Приморье:

- Жители и гости края могут попробовать продукцию, представленную на ярмарке, поделиться своим мнением, что позволит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности и дальше работать над повышением ее качества, - сказал чиновник.

Прилавки и ящики переполнены свежими продуктами, как видно на снимках пресс-службы. Приобрести можно мясо, рыбу, дикоросы и ягоды, овощи, мёд и фрукты Приморского края.

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