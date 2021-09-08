Больницы в Приморье отремонтируют за счет федерального бюджета

Ремонт на первых этажах поликлиник будет проведен по проекту бережливого производства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинские учреждения в Партизанске и селе Владимиро-Александровское отремонтируют по федеральной программе модернизации первичного звена до конца 2021 года. На эту задачу выделено 40,8 миллиона рублей.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в стационаре, детской и взрослой поликлиниках в селе Владимиро-Александровское установили новую сигнализацию, меняют кровлю, а также системы водоснабжения и канализации. На данный момент работники занимаются благоустройством прилегающей территории, устанавливают забор, ремонтируют первый этаж поликлиник по проекту бережливого производства. В 2022 году планируют обновить внутреннюю отделку помещений.

В это время в Партизанске закрыли крыло поликлиники на капитальный ремонт: замену кровли, внутреннюю отделку, замену всех систем коммуникаций, а также прокладку новых электросетей.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Первые 42 автомобиля медицинские организации Приморья получили в июле. На эти цели Приморскому краю выделили 1,5 миллиарда рублей в год.