Нерадивые подрядчики, затянувшие с ремонтом дорог во Владивостоке, попали на многомиллионные штрафы

Не все подрядчики уложились в срок. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков проверил ход ремонта на улицах города. Масштабные дорожные работы в этом году проходят в разных районах столицы Приморья и уже должны выйти на финишную прямую. Вот только некоторые подрядчики значительно затянули со сроками сдачи объектов. Компаниям, не выполнившим условия контракта, придется заплатить крупные штрафы.

Городская администрация уже выставила претензии подрядчикам. В числе нерадивых исполнителей оказались сразу 15 компаний и индивидуальных предпринимателей, общая сумма штрафов превышает 9 миллионов рублей.

Так, глава города остался недоволен ходом работ на проспекте Красного Знамени. Здесь планировалось за лето отремонтировать два участка – от дома № 114, стр. 1 до № 125 и от кольца Третьей Рабочей до пересечения с Шилкинской. Однако выполнить полностью свои обязательства подрядчик пока не смог.

– Хуже всего дела обстоят на дороге от Шилкинской до кольца Третьей Рабочей. У жителей очень много нареканий на ход ремонта на данном участке. Встретились с подрядчиком, обещает до 15 сентября сдать объект. Но мы никого ждать и жалеть не будем. Уже начали претензионную работу, компании начислен штраф в размере более двух миллионов рублей, – поделился Константин Шестаков.

Глава Владивостока проверил ход работ. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Рабочие сейчас на этом участке монтируют плиты перекрытий на сетях инженерных коммуникаций и готовятся к укладке асфальта. Сумма неустойки за сорванные сроки уже составляет два миллиона, и она продолжит увеличиваться за каждый день просрочки. В интересах «СитиСтрой» как можно быстрее закончить с ремонтом, иначе компания не только не сможет получить достойную оплату труда, но и вовсе попадет в реестр недобросовестных поставщиков.

Штрафы ждут и другие компании, затянувшие сроки ремонта. Основные строительные работы по многим адресам уже завершены, но перед сдачей объектов подрядчикам предстоит устранить выявленные нарушения и навести порядок. Так, дорожники сейчас работают над ошибками на Ладыгина и Бородинской. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», эти улицы ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

– Работы не принимаем и не оплачиваем до тех пор, пока не будут устранены все замечания. За каждый день просрочки компании также ждут штрафы, – уточнил заместитель главы – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Смотреть видеосюжет Константин Шестаков проинспектировал ход ремонта во Владивостоке

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