Школа ответственна за воспитание детей – такой закон приняли в России

Важно, чтобы учителя не остались один на один с новой задачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закон об обязательной реализации программ в школах вступил в силу с началом учебного года. Это нововведение поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ольга Романова.

- Принятие федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об образовании – это долгожданное решение. Все споры относительно того, кто несет ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нем полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Законы Российской Федерации четко формулируют, что воспитание ребенка – это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность специалистов сферы образования, – уверена Ольга Романова.

Омбудсмен подчеркнула, что все люди, которые окружают ребенка, каким-либо образом влияют на его развитие и становление личности. Важно, чтобы окружающие действовали сообща и смогли привить ребенку понимание жизненных ценностей.

- Крайне важно, чтобы все взрослые люди, сопровождающие маленького человека на его пути взросления, действовали в едином ценностном поле, дополняли усилия друг друга, формируя в нем характер, поведение, отношение к Родине, к родителям, к самому себе и людям вокруг на основе традиционных семейных, нравственных и правовых ценностей, – отметила Ольга Романова.

Анна Кузнецова, в свою очередь, уверена, что учителей оставлять один на один с этой задачей. Процесс должен быть гармоничен и хорошо организован.

- Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание, – подчеркнула Анна Кузнецова.

Она также отметила, что для эффективности воспитательной работы важно создать для учеников комфортные условия: безопасность, профилактика и решение конфликтов на ранних стадиях. По мнению экспертов, новый закон также поможет справиться с травлей школьников в социальных сетях

- Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но, и чтобы она стала более комфортной, принимающей и человечной. Ведь образование – это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы, и семьи, чтобы мы достигли главного результата – это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка, – заявляла Анна Кузнецова.

Внедрение нового закона в приморские образовательные учреждения будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.