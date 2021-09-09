Морская переправа круглый год будет работать для острова Путятина

Кожемяко встретился с жителями и главой муниципалитета Фокино Фото: Правительство Приморского края

Обустройство пирса закончится на острове Путятина к ноябрю: туда сможет пришвартоваться баржа. Зимой необходимое островитянам будет дополнительно привозить катер на воздушной подушке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Глава края Олег Кожемяко встретился с жителями в Фокино 8 сентября.

Вопрос подняла директор школы на острове Путятина: женщину беспокоило отсутствие сообщение с «материком», необходимое для комфорта учеников.

— Меня не только как жительницу, но как директора беспокоит, что будет зимой, сможем ли мы ждать поставку продуктов для учеников, — спросила Галина Андреевна.

Проблемы транспорта с островом «ощутили» после ледяного дождя, прошедшего в Приморье в ноябре. Жители опасаются, будет ли Путятина готов к новым возможным ударам стихии как обледенение.

В первую очередь, реконструируют пирс: сооружается слип для швартовки грузопассажирской баржи. Для бесперебойного транспорта зимой администрация Фокино заказала катер на 11 пассажиров на воздушной подушке.

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