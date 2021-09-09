Часть Владивостока и Артема еще на день останутся без воды

Владивостоку стоит запастись водой Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке в части районов городу восстановили подачу горячей и холодной воды – однако не ко всем жителям повернулась удача. Водоснабжение отключат еще на день по некоторым адресам. Масштабные отключения также ждут Артём, Примводоканал подключает вновь проложенные водопроводы в городе, сообщила пресс-служба организации.

Во Владивостоке отключения на Крыгина, 67-111; Парусная; Полевая, 3-14; Рейдовая до 17:00. Более того, очевидцы сообщают, что не все домам подключили водоснабжение, хотя плановые работы завершились в 03:00 9 сентября по информации Приводоканала.

В Артеме отключения по адресам:

ул. Фрунзе, д. 70-114 ул.Урицкого ул. Фрунзе, д. 101-123 ул. Ленских рабочих ул. Кирова, д. 23-87 ул. Лазо ул. Кирова, д. 28-78 ул. Кооперативная ул. Горная ул. Красноармейская ул. Шевченко ул. Горького ул. Дзержинского ул. Куйбышева ул. Воровского ул. Чкалова ул. Октябрьская ул. Тихоокеанская

ул. Гоголя ул. Арсеньева ул. Панфилова ул. Невельского ул. Калинина ул. Дубровского ул. Полтавская ул. Сафонова ул. Астраханская ул. Красина ул. Бакинских комиссаров пер. Красина ул. Норильская ул. Толстого ул. Космонавтов ул. Хасанская ул. Белинского пер.Хасанский ул. Леваневского ул. Заозерная ул.Тургенева ул. Васнецова ул. Циолковского ул. Ханкайская ул. Пржевальского ул. Пояркова

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