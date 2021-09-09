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Владивосток9 сентября 2021 4:29

Приморье ждут опасные погодные явления 10 и 11 сентября

Неофициальный синоптик предупреждает о шквалах и смерчах
Руслан НОВИКОВ
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Синоптик предупредил об опасностях 10 и 11 сентября

Синоптик предупредил об опасностях 10 и 11 сентября

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Портал синоптика Маглипогода предупредил граждан Приморья об ухудшениях погоды. Основной удар примет на себя Хасанский район, в котором уже выпало больше всего осадков.

Циклон и фронт повлияют косвенно, однако на побережьях ожидают шторм. Активный холодный фронт пройдет 10 и 11 сентября по информации Маглипогоды. Край ждёт сильные кратковременные грозы и дожди, местами – сильный тропический ливень.

Автор ресурса предупреждает о шквалах и смерчах, жителям стоит беречь себя и имущество. Осадки превысят 50 мм за 3-6 часов.

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