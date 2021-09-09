Омбудсмен Приморья Ольга Романова: «Воспитание – задача специалистов образования»

Учителя Приморья будут более вовлечены в воспитание школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омбудсмен по правам ребенка в Приморье Ольга поддержала инициативу об обязательной реализации воспитательных программ в школах края. Об этом сообщило правительство края.

- Закон о закреплении роли школы в воспитании ждали давно, — подчеркнула Ольга Романова.

Она отметила важность людей, которые окружают ребенка на этапе взросления: они должны понимать, что влияют на развитие личности, и действовать слаженно:

- Крайне важно, чтобы все взрослые люди, сопровождающие ребенка на его пути взросления, действовали в одном поле ценностей, дополняли усилия друг друга, формируя в нем характер, поведение, отношение к Родине, к родителям, к самому себе и людям вокруг на основе традиционных семейных, нравственных и правовых ценностей, – отметила Ольга Романова.

Законы РФ указывают, что воспитание ребенка – обязанность не только родителей, но и специалистов образования, заявила Романова.

Ранее предложение о закреплении функции воспитания за школами поддержала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

- Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы, – сказала Анна Кузнецова.

Школьная жизнь должна быть наполнена не только желанием сдать ЕГЭ на высший балл, но и быть комфортной, принимающей и человечной, заявила Кузнецова.