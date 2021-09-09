Класс воды в бухте Золотой Рог– «грязная» должен уйти в прошлое

Ситуацию с загрязнением морской воды в бухте Золотой Рог и прилегающей к Владивостоку акватории необходимо срочно менять, - уверен депутат Государственной Думы Виктор Пинский.

«Проблема загрязнения морской акватории во Владивостоке обсуждается на разных уровнях более 15 лет. Для всех участников процесса очевидно, что экипажи судов, которые позволяют себе избавляться от мусора, просто выбрасывая его в море, не делают ничего подобного ни в одном другом порту мира, потому что там они будут немедленно оштрафованы на огромные суммы. Сегодня, когда Владивосток приобрел статус столицы региона и с городом связывают развитие крупных инвестиционных международных проектов допускать превращать наше море в свалку больше нельзя. Класс воды в бухте Золотой Рог, который сегодня в статусе «грязная» должен немедленно и навсегда уйти в прошлое», - сказал Виктор Пинский, который провел во Владивостоке совещание по проблемам очистки морской акватории.

Участники совещания обговорили конкретные действия, необходимые для того, чтобы кардинально изменить экологическую ситуацию. В мероприятии приняли участие представители Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Службы капитана порта Владивосток, Владивостокского морского торгового порта, Владморрыбпорта, «Центра судоремонта Дальзавод», президент Союза водопользования Амурского бассейнового округа Игорь Неров, Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Нина Яровая.

Как сообщили участники встречи, все источники загрязнения акватории ясны, и известны пути попадания отходов в море. В топе главных и постоянных источников – водоканал, нефтебаза, речка Объяснения, экипажи военных и рыбацких судов на рейде и у причальных стенок Владивостока.

По словам главного инженера Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александра Сучкова, самую большую тревогу вызывают бухты Золотой Рог и Диомид, в которые сбрасываются около 600 кубических метров мусора ежедневно. При этом только 15 операторов заключили договора, в рамках которых оказываются услуги по сбору мусора.

По мнению представителей природоохранных ведомств и хозяйствующих субъектов, нынешняя система неэффективна, в очистке акватории должны участвовать все водопользователи. Это касается в том числе и приморских рек, на которых тоже ведутся разные виды работ, в результате которых происходит загрязнение вод.

На совещании обсудили алгоритмы реагирования на конкретные факты загрязнения, а также договорились о совместных действиях, необходимых для изменения федерального законодательства в ближайшее время. Поступило и первое предложение (оно прозвучало от представителя службы капитана морского порта) - создать единого регионального оператора на море, на суше он уже создан.

«Проблема загрязнения акватории – комплексная. И не эксклюзивная для Владивостока. Полагаю, другие порты страны тоже хорошо с ней знакомы. Есть необходимость менять федеральное законодательство. Для этого все структуры, которые в этом заинтересованы должны действовать в одном ключе, чтобы на федеральном уровне можно было отстаивать нашу точку зрения. Опыт такого взаимодействия в интересах Приморья есть. Думаю, инициативы по экозащите морской акватории, о которых мы договорились сегодня во Владивостоке, принесут пользу всем портам страны», - добавил Виктор Пинский.