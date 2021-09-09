Жители Владивостока рассказали, каким видят город в будущем

Владивостокцы мечтают о городе-миллионике Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке подвели итоги большого опроса жителей краевого центра на тему, каким они видят социальное и архитектурное будущее города. Несколько недель горожан призывали заполнить анкету общественники, лидеры мнений и даже глава города Константин Шестаков. Первые результаты администрация города и компания "Конкрит Джангл Архитектура" уже представили для ознакомления.

Как сообщили в администрации города, опрошено почти 6 тысяч жителей. Наиболее активно отвечали владивостокцы от 26 до 45 – это 70% респондентов. 35,5% жителей видят город динамичным, амбициозным и растущим. Многие отметили, что Владивосток добьется цифры в один или полтора миллиона жителей. 32% видят город уютным и комфортным европейским городом на 600 тысяч человек, а 28% горожан желают, чтобы город добился населения 2-2,5 миллиона человек и включился в мировую экономику.

Большая часть опрошенных видят во Владивостоке возможность самореализации. Те, кто желают уехать из города, жалуются на цены и ландшафт: городская среда, по их мнению, некомфортна и не приспособлена для пешеходов. Цены на продукты, жилье и транспорт – завышены.

Опрос показал, что многие жители отмечают проблемы в складских и производственных помещениях – это мешает вести бизнес. Другие минусы города: недостаток квалифицированных кадров, моноцентричность города.

Наибольшие перспективы, по мнению опрошенных, во Владивостоке в логистике и туризме. Однако для этого нужно уменьшать налоговую нагрузку и налаживать международные связи.

- Пока низкие оценки, к сожалению, получило благоустройство дворов и в целом районов – в этом направлении предстоит еще много работы, - сообщили в пресс-службе администрации.

Низкие оценки получил и городской общественный транспорт, однако горожане отметили улучшения. А вот пешие прогулки владивостокцы не любят из-за нетипичного ландшафта – жители отмечают, что город не приспособлен для маломобильных граждан, пенсионеров.

При этом 76 % автомобилистов ответили, что готовы или возможно готовы отказаться от автомобиля для ежедневных поездок, если бы в городе был удобный и качественный общественный транспорт с регулярным расписанием.

Опрос показал, что жители Владивостока традиционно современные и продвинутые люди: 79 % опрошенных готовы перерабатывать мусор, если будут оборудованы точки сбора, а 12 % занимаются этим уже сейчас.

В администрации города подчеркивают, что анкеты, полученные в ходе опроса, содержат графу комментария. Туда жители вписывали пожелания, просьбы и запросы – все они будут обязательно учтены, заявили в мэрии.

Результаты будут использованы в стратегии развития Владивостока до 2050 года.

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