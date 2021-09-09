Новый проект онлайн-кинотеатра KION поможет родителям понять своих детей-подростков

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере альманаха «Шестнадцать +» — нового проекта линейки KION Originals. Сборник из десяти коротких драм и мелодрам будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября (ограничения 18+).

Авторы расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.

Среди авторов «Шестнадцать +» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Ксения Ратушная, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие.

Одна из новелл альманаха – «Хейт», вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр».

В альманахе десять короткометражных историй, основанных на содержании популярных песен: Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась»), Дана Соколова («Только вперед»), Аигел («Снег»), Лилу45 («Выпей меня до дна»), Zoloto («Улицы ждали»).